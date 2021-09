Europapremiere beim Düsseldorf Festival. : Humans 2.0: Wenn die menschliche Uhr tickt

Düsseldorf Permanent versucht der Mensch, sich zu optimieren. Wie das in der Akrobatik aussieht, zeigt die australische Produktion „Humans 2.0“ des Choreografen Yaron Lifschitz – eine Europapremiere beim Düsseldorf Festival.

Dabei entfalten sie bewundernswerte Kräfte mit einer Konzentration, die sicher bis in die letzte Reihe des voll besetzten Zeltes zu spüren war. Meist nur mit einer dünnen, schwarzen Netzhaut bekleidet, stemmen sie einander zu kompliziert gebauten Menschenpyramiden in die Höhe. Spreizen und verdrehen ihre Gliedmaßen. Gleiten aneinander entlang, um im Team wieder in die nächste, teils angestrengt wirkende Körperposition zu gelangen. Zappeln im nächsten Moment, als seien Muskeln und Sehnen außer Kontrolle geraten. Tun dann alles, um der Schwerkraft entgegenzuwirken und sich immer wieder zu mehreren in neuen Körperkonstellationen zusammenzufinden – 2.0 halt.

Die Aufführung trägt sado-masochistische Züge – es muss einfach weh tun, was die da tun! Etwa wenn eine der Protagonistinnen sich an braunen, von der Decke herabhängenden Strapaten in der Luft verheddert. Oder wenn eine andere Artistin gleich zwei Menschen auf ihrem Bauch trägt, während ihr Körper sich am Boden trotzig zu einer Brücke aufbäumt. Alle Beteiligten schauen ernst, ihre Muskeln zittern sichtbar. und die Schweißtropfen rinnen. Doch sie scheinen nicht anders zu können: Die immer mehr ins Stakkato verfallende Musik des Komponisten Ori Lichtik treibt sie voran und zuweilen fällt auch das Publikum mit rhythmischem Klatschen ein. Die Wechsel zwischen den vielen Verrenkungen der in grelles Licht getauchten Körper sind zuweilen so schnell, dass auch mal eine Nummer nicht wie geplant funktioniert. Dann gleiten die Maschinenmenschen in Windeseile auseinander und finden sich zum nächsten Balanceakt zusammen. Es muss weiter gehen, irgendwie, für Wiederholungen bleibt keine Zeit. Am Schluss steht das Publikum beeindruckt zu Ovationen auf und fühlt sich doch vom bloßen Zuschauen angestrengt.