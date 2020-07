Programm ab September : Düsseldorf-Festival bietet neue Mixturen

Die Performance "Möbius" der Compagnie XY ist Teil des Festivalprogramms in diesem Jahr. Foto: Christophe Raynaud De Lage

Tanzperformances, elektronische und analoge Musik und ungewöhnliche Installationen bereichern ab dem 9. September das Kulturleben der Stadt. Größere Veranstaltungen finden nicht mehr in Zelt, sondern in der Mitsubishi-Halle statt.

Auf ungewohnter Bühne stellten die Intendanten des Düsseldorf-Festivals das Jubiläumsprogramm zum 30-jährigen Bestehen vor. Weil es das Zelt auf dem Burgplatz in diesem Jahr nicht geben kann, hatten Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen die Idee, die Mitsubishi Electric Hall zu bespielen – und rannten bei Michael Brill von D.Live offene Türen ein. Jetzt standen sie alle drei sichtlich bewegt vor Vertretern der Presse. Da war die Halle bereits vorbereitet für die Prüfung von Hochschulstudenten am Samstag, auch dafür braucht es in Corona-Zeiten eine Bleibe.

Als der Lockdown kam, stand das Festival-Programm schon fest. „Unsere Schockstarre dauerte nur kurz“, sagt Christiane Oxenfort, „dann fielen wir sofort in den Modus, neu zu planen. Wir glaubten fest daran, dass es etwas geben würde. Alle großen Sponsoren standen hinter uns wie eine Eins. Was immer ihr macht, wir sind dabei, hieß es.“ Der anwesende Oberbürgermeister Thomas Geisel erinnert sich an den Besuch der Intendanten im Rathaus. „Keiner konnte wissen, was Anfang September möglich sein würde. Klar war nur, wir würden alles Erdenkliche versuchen. Dass sie das Festival nicht gleich verschoben haben, hat mich gefreut. Die brannten darauf, etwas zu machen.“ Jetzt ist der Oberbürgermeister stolz darauf, Schirmherr zu sein.

Info Neuer Ort ist die Mitsubishi-Halle Zeitraum Das Festival läuft vom 9. bis 27. September. Statt im Zelt auf dem Burgplatz finden die größeren Veranstaltungen in der Mitsubishi Electric Halle statt. www.duesseldorf-festival.de Tickets Ab sofort sind unter Tel. 0211 82826620 und 0211 274000 Karten erhältlich.

Michael Brill sieht in der Nutzung der verkleinerten Halle für maximal 840 Zuschauer eine gute Lösung und zugleich eine Verpflichtung: „Kultur ist der Impfstoff für die Widerstandskraft im Alltag. Der Besuch wird unter den üblichen Coronaregeln möglich sein. Andere Rahmenbedingungen, gleiches Erlebnis.“

Die Planung orientierte sich an den Stichworten Solidarität, Gemeinschaft und Gemeinsinn. „Nur so kann es funktionieren“, betont Andreas Dahmen: „Die Folgen der Pandemie für die Kultur sind erschreckend. Deshalb war es uns wichtig, auch unsere freischaffenden Künstler mitzunehmen. Wir können uns doch nicht in den Keller setzen, die Welle abwarten und schauen, wer dann noch lebt.“

Das Programm sollte Künstlern und Publikum gleichermaßen dienen. Ein Puzzle mit täglich neuer Sortierung. Was geht, was nicht? Einladungen ins Ausland mussten wegen der Reisebeschränkungen verworfen werden, England etwa erteilte keine Auftrittserlaubnis. Nach den Lockerungen des harschen Lockdowns taten sich dann weitere Dimensionen auf. Die französische Compagnie XY aus Lille darf kommen und zeigt „Möbius“, eine poetische Show aus Akrobatik und Tanz, bei der 19 Artisten den Vogelflug und Schwarmbildung simulieren. Das Stegreif.orchester bringt die Uraufführung „#bfree“ nach Düsseldorf, eine Hommage an Beethoven. Elemente aus seiner 9. Sinfonie werden mit Volksliedern verwoben. Prinzip dieses etwas anderen klassischen Orchesters: keine Noten, keine Dirigenten, keine Stühle. Die Musiker bewegen sich frei im Raum.

Seit jeher stand das Festival für aufregende Mixturen. So treffen bei einem Doppelkonzert Electronica und zeitgenössische Neoklassik der Band Egopusher auf die elektronische Musik mit analogen Instrumenten der Düsseldorfer Gruppe Kreidler. Bei „Tabula Rasa“ der Formation Urbanatix fusionieren Artistik und Urban Dance, inszeniert von Choreograf Takao Baba vom Tanzhaus NRW und Regisseur Christian Eggert, der mit Tänzern der Region aufbrechen und „den Tisch nach Corona neu decken“ will.

Festival-Glanzlichter zuhauf: Die Musiker des Ensembles Los Aurora verbinden Flamenco mit Jazz, Lina_Raül Refree interpretieren den portugiesischen Fado auf moderne Weise. Das Düsseldorfer Theaterkollektiv Pièrre.Vers wiederholt im Hof des Polizeipräsidiums noch sechs Mal die Produktion „Aktion:Aktion!“, die in den letzten Tagen bei „Asphalt auf See“ immer ausverkauft war. Höchst begehrt dürfte auch die Lesung aus dem Roman „Blackbird“ von Matthias Brandt sein. Mit seinem Klavierbegleiter Jens Thomas ist der Schauspieler seit Jahren Stammgast. „Das ist kein Festival light, sondern ein Festival strong“, lobt Frank Schrader von Düsseldorf Marketing.

Auch auf dem Burgplatz verschafft sich die Kultur Raum. „Face to Face“ in einem 15 mal acht Meter großen Zelt ermöglicht bei 15-Minuten-Slots persönliche Begegnungen von Musikern und jeweils einem Zuschauer. Ganz groß raus kommt der Burgplatz schon ab 12. August. Bei der Video-Kunst-Projektion „Faces of Düsseldorf“ von Jan Ising formen sich Portraits wie eine Girlande zu einem dreidimensionalen Gesicht, acht mal vier Meter groß.