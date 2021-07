Uraufführung beim Düsseldorf Festival : Musiktheater über Mut während der Krise

Düsseldorf „O ihr Menschen!“ verbindet beim Düsseldorf-Festival Beethovens „Heiligenstädter Testament“ mit heutigen Biografien. Der Johanneskirchen-Kantor Wolfgang Abendroth komponierte dazu ein Musiktheaterstück.

In einem Brief an seine Brüder schrieb Beethoven sich die Verzweiflung über seine zunehmende Ertaubung von der Seele. Der in Heiligenstadt bei Wien verfasste Text ist bekannt unter dem Titel „Heiligenstädter Testament“. Der Johanneskirchen-Kantor Wolfgang Abendroth komponierte anlässlich des vergangenen Beethoven-Jahres ein Musiktheaterstück mit dem Titel „O ihr Menschen!“ – ein Ausruf, der in Beethovens Brief vorkommt.