Neue Ausstellung im Heine-Institut ab 20. August Der Soundtrack zur ukrainischen Freiheit

Als 1989 – zehn Jahre nach dem Tod Iwasjuks – in dessen Geburtsstadt Czernowitz das erste Festival für ukrainische Musik organisiert wurde, trug es den Namem des Liedes „Chervona Ruta“. Das Festival aber war schon bald mehr als nur ein Musikereignis. Es wurde zum Symbol des demokratischen Wandels in der Ukraine, und die Musik wurde ihre treibende Kraft. In ihrer Modernität schlug sie die Brücke zur Gegenwart und leugnete dabei nicht die ukrainischen Wurzeln. Freiheit, Selbstbestimmung und Zuversicht – all das kommt auch mit diesem Lied zum Ausdruck.