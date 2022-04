Veranstaltung im Palais Wittgenstein zum Gedenktag Jom Haschoah : Erinnerungen an Teofila und Marcel Reich-Ranicki

Düsseldorf Im Palais Wittgenstein wollen Jüdische Gemeinde und Heinrich-Heine-Institut mit einem Konzert und einer Lesung an das Ehepaar Teofila und Marcel Reich-Ranicki erinnern. Beide pflegten einen guten Kontakt zu Düsseldorf.

Sie waren oft zu Gast in Düsseldorf , die Eheleute Teofila und Marcel Reich-Ranicki . Nicht allein wegen Heinrich Heine , aber doch besonders auch seinetwegen, schätzten beide die Landeshauptstadt und besuchten diese immer wieder. Unter anderem wurde dem bedeutenden wie auch lauten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) im Namen Heinrich Heines 1976 in Düsseldorf die Ehrengabe der Heine-Gesellschaft verliehen. Und die Mahn- und Gedenkstätte zeigte 2003 in einer vielbeachteten Ausstellung die Werke von Teofila Reich-Ranicki (1920-2011) – Aquarell-Zeichnungen, die sie im Warschauer Ghetto gezeichnet hatte, zusammen mit Illustrationen zu Gedichten von Erich Kästner

Es gibt somit viele Gründe, an das beeindruckende Ehepaar auch in Düsseldorf zu erinnern. Das Heinrich-Heine-Institut will dies zusammen mit der Jüdischen Gemeinde am kommenden Donnerstag, 28. April, mit einer Lesung und einem Konzert im Palais Wittgenstein tun. Gemeinsam mit dem Geiger Andrej Bielow wird der Pianist Boris Bloch Interpretationen einiger Stücke von Mozart, Schubert und Chopin spielen. Diese Komponisten sollen dem Ehepaar Reich-Ranicki besonders am Herzen gelegen haben. Außerdem wird der Kölner Schauspieler Falk Philippe Pognan zu erleben sein, der aus Reden und Briefen der Eheleute und natürlich aus der Autobiografie von Marcel Reich-Ranicki lesen wird. Das Buch „Mein Leben“, das den Überlebenskampf in der Nazi-Diktator sowie die schwierigen Nachkriegsjahre mit großer Eindringlichkeit beschreibt, wurde zum Bestseller und 2009 mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle mit großem Erfolg verfilmt