Eine Band der Stars So war das ungewöhnliche „Roter Kreis“-Konzert in Garath

Die Band „Roter Kreis“ ist eine Supergruppe, die sich diese Bezeichnung wirklich verdient hat. Bestehend aus dem Schlagzeuger der Toten Hosen Vom Ritchie, dem Fehlfarben-Gitarristen Thomas Schneider, dem Solo-Künstler JayJay und dem Bassisten Ufo Walter bewiesen sie bei ihrem Konzert in Garath ihre Liebe zur Musik. Ausverkaufte Stadien, Torjingle für Fortuna Düsseldorf, internationale Stars – so kennt man die vier Musiker der Band „Roter Kreis“ eigentlich. Doch wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen, kann man sie hautnah erleben. Sooft es ihre Hauptprojekte zulassen, tritt die 2017 gegründete Band zusammen auf. So auch jetzt in Garath.