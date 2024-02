„Roter Kreis“ im Konzert Musik-Begeisterung pur bei der Band der Stars

Die Begeisterung für die Musik ergriff sie alle, was auch an der Vielfalt der Lieder liegen mag. Das Debüt-Album „Aufbruch“ beschränkt sich nicht auf einen klaren Stil. Vielmehr werden in den Songs die Einflüsse der Musiker aus ihren bisherigen Projekten deutlich. So lässt sich das Beste aus Rock, Rap und Hip-Hop in den Songs wiederfinden. Hierdurch entsteht ein Mix, bei dem die Leidenschaft für die Kunst im Vordergrund steht.