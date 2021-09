Förderpreis für Hanna Werth : „Mit der Kunst wurde ich beschenkt“

Die Schauspielerin Hanna Werth. Foto: Lennart Neuhaus

Düsseldorf Die Landeshauptstadt Düsseldorf ehrt Schauspielerin Hanna Werth mit dem Förderpreis für darstellende Kunst. In der vergangenen Monaten hat die Künstlerin allerdings kaum gespielt.

Von Sema Kouschkerian

Mit dem Nachtzug ging es gleich nach der Preisverleihung zurück nach Wuppertal. Kollegen hatten ein paar Bier besorgt, die wurden auf dem Dach geköpft, wo der Aufenthalt verboten war, was an diesem letzten Abend im Jahr 2013 niemanden störte. Ein harter Kern blieb bis zum Morgengrauen und nahm Abschied vom Wuppertaler Schauspielhaus, das endgültig schloss.

Hanna Werth, die sich soeben in Bielefeld ihre Auszeichnung als beste Nachwuchsschauspielerin abgeholt hatte, blickte mit den Kollegen in den Sonnenaufgang, der sich am Himmel abzeichnete, und dachte darüber nach, wie sehr diese Weite doch für das Theater stehe. Ein unbegrenzter Raum, offen nach allen Seiten. Ein Ort, an dem sie nicht stillsitzen musste und immerzu reden konnte. Ein Ort, an dem jeder willkommen ist und der viele Verbündete hat. So hatte sie sich das Theater immer vorgestellt. Deswegen war sie Schauspielerin geworden.

info Der Körper als Sprechapparat Fitness Die Felix-Mendelssohn-Hochschule erwartet eine gute Kondition. Das kommt Hanna Werth entgegen. Als Jugendliche spielt sie Fußball, Baseball, Handball, lernt am Tanztheater Pina Bausch, den Körper als Sprechapparat zu nutzen. Chicorée Die Schauspielerin, die auf Fleisch verzichtet, isst jeden Tag einen rohen Chicorée, den sie gar nicht bitter findet.

Die Bühne hat sich als ideale Projektionsfläche ihres Freiheitsbedürfnisses und ihrer Energie erwiesen. Wenn die Künstlerin spielt oder singt, was sie auch ziemlich gut kann, dann mit Haut und Haaren. Deswegen wird ihr Ende dieses Jahres der Förderpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf 2021 für darstellende Kunst verliehen. Die Jury traf vor wenigen Wochen ihre Entscheidung. Der Brief liegt bei Hanna Werth zu Hause in Friedrichstadt, wo sie mit ihrem Mann, dem Schauspieler Philipp Alfons Heitmann, und ihrem kleinen Sohn lebt. „Verrückt ist das schon, wenn man bedenkt, dass ich in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie-Einschränkung kein einziges Mal vor Publikum gespielt habe.“ Aber sie freut sich über die Ehrung. Und wie!

Hanna Werth ist in Hanau aufgewachsen, wo sie ihre ersten Bühnen-Erfahrungen in der Schule und am Stadttheater sammelt. Sie erlebt, wie sich ein Freund für die Ochsentour präpariert. Texte am Kühlschrank, auf dem Boden und am Lenkrad seines Autos. Schauspieler-Aspiranten reisen durch die ganze Republik, den Kopf voll mit Monologen von Kleist bis Kroetz, und hoffen, an einer der renommierten Hochschulen angenommen zu werden. Wer erst einmal abgelehnt wird, was häufig der Fall ist, muss einen enormen Willen und viel Selbstvertrauen aufbringen, um auch noch nach der zehnten und elften Zurückweisung weiterzuziehen. Deswegen Ochsentour.

Auf die anstehenden Vorsprechtermine will sich Hanna Werth in Indien vorbereiten, wo sie nach dem Abitur für sechs Monate einen freiwilligen sozialen Dienst absolviert. Als sie feststellt, dass sie Goethe und Schiller bei 40 Grad nicht in ihren Kopf kriegt, packt sie die Reclam-Hefte wieder in den Koffer. Zurück in Deutschland büffelt sie wie verrückt und braucht 13 Anläufe, bis es an der Felix-Mendelssohn-Hochschule klappt. 2000 Bewerber, 18 Plätze. Die vier Jahre in Leipzig seien eine intensive Zeit gewesen, sagt sie, ein Wahnsinn. „Man gerät in einen Strudel und muss sehr aufpassen, dass man aus ihm herausfindet und bei sich bleibt. Dass man nicht nur daran denkt, wie man es anstellt, besser zu sein als die anderen.“

Ihre Sozialisation legt keine Saat für eine solche Ellenbogen-Mentalität. Als Jugendliche ist sie in einer evangelischen Kirchengemeinde in Hanau aktiv. Sie besucht eine Jugendgruppe, später leitet sie selbst eine. „Ich habe die Gemeinde als ein soziales Gefüge kennengelernt und dort verstanden, wie schön es ist, etwas weiterzugeben.“ Mit der Kunst hält sie es genauso, sie pflegt einen solidarischen Grundton. „Ich habe die Kunst nicht gefunden, sondern wurde mit ihr beschenkt. Auf gar keinen Fall möchte ich auf diesem Geschenk sitzen bleiben, sondern es weitergeben.“ Hanna Werth hat den Jugendtheaterclub des Jungen Schauspiels geleitet, arbeitet mit Schülern, gibt Workshops und moderiert aktuell die Hinterhof-Lesungen des Zakk. Vor mehr als zwei Jahren hat sie ein Netzwerk mit Frauen der Kunst- und Kulturszene gegründet, das aktuell sein erstes kleines Festival vorbereitet.

Als sie 2014 von Wuppertal ans Schauspielhaus nach Düsseldorf wechselt, fremdelt sie zunächst mit der leicht überkandidelten Stadt. Schnee von gestern. Die 35-Jährige genießt es, Düsseldorfs Kulturprogramm mitzugestalten: Als Elisabeth in „The Queen’s Men“, Kardinal Inquisitor in „Das Leben des Galilei“ oder bald als Sidonie von Grasenapp in „Die bitteren Tränen der Petra Kant“. Aber auch als Künstlerin mit dem Bedürfnis, Talent und Erfahrung an junge Menschen weiterzureichen. Dass einer ihrer Schützlinge es an die Otto-Falckenberg-Schule in München geschafft hat, freut sie „über alle Maßen“.