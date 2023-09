Interview mit der Queen of Metal Doro Pesch „Ich hoffe, dass es noch lange Vinyl gibt“

Bei „Hitsville“ in der Altsadt durch Schallplatten stöbern, in ihrer Lieblingskneipe vorbeischauen und in Erinnerungen eintauchen – wenn Doro Pesch in ihrer Heimatstadt zu Besuch ist, nutzt sie jede freie Minute, um an die Orte zurück zu kehren, die sie als Jugendliche geliebt hat. Deshalb war auch klar, dass die Queen of Metal am 28. Oktober ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in der Mitsubishi-Electric-Halle feiern wird, im Gepäck ihr neues Album „Conqueress – Forever strong and proud“.