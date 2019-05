FFT und NRW-Forum : Digitales in Theater und NRW-Forum

Das FFT widmet sich dem Theater der Digital Natives, das Ausstellungshaus dem Livestreaming.

„On/Live“ heißt das Konferenz- und Theater-Programm, mit dem sich das Forum Freies Theater (FFT) in Kooperation mit dem Institut für Kunst und Kunsttheorie der Uni Köln am Wochenende einschalten möchte. Es ist die mittlerweile vierte Ausgabe der Reihe. Untertitel: „Das Theater der Digital Natives“. Es geht also um Theatermacher und -besucher, für die das Digitale eine Selbstverständlichkeit ist, um Menschen, die damit aufgewachsen sind, und damit auch um alle künftigen Generationen. Die Frage ist, was das für die Zukunft bedeutet, auch im Theater.

„Wir glauben, dass sich etwas in der Art, wie wir zusammenkommen, ändert“, sagt Katja Grawinkel-Claassen. „Die Aktivität des Zuschauens verändert sich, man wird stärker involviert.“ Wer schon einmal eine Produktion der Gruppe Machina Ex erlebt hat, weiß, was das bedeuten kann. Die Gruppe richtet von Computerspielen inspirierte Theaterproduktionen ein, oft mit hohem technischen Aufwand; das Publikum ist Protagonist. Die Schauspieler lenken das Geschehen zumeist nur ein wenig. In Düsseldorf zeigt die Gruppe ihre neue Produktion „Disaster“, es ist ein Spiel über das Spiel und passt damit gut zu „On/Live“. Neben dem Feminismus habe sich das „Gaming“ mit den Jahren als ein Programm-Schwerpunkt herauskristallisiert, sagt Grawinkel-Claassen. Über das Theater als Erprobungsort zwischen Spiel und Wirklichkeit spricht denn auch Theaterwissenschaftlerin Maren Butte am Freitagabend im FFT Juta, über „Die neue Lust am Spiel“ wird am Samstag diskutiert. Und am Sonntag werden in einem Workshop Algorithmen nicht programmiert, sondern performt.