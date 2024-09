„Abenteuerland“ verlässt Düsseldorf Dieses erfolgreiche Musical kommt ins Capitol-Theater

„Cats“ zählt zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Die Musik hat Sir Andrew Lloyd Webber komponiert. Der Text basiert auf der in England sehr beliebten Gedichtsammlung „Old Possum’s Book of Practical Cats“ von T.S. Eliot. Der „Cats“-Hit „Memory“ ist der einzige Song, der nur sehr lose an ein Gedicht von Eliot angelehnt ist und aus der Feder des Regisseurs Trevor Nunn stammt. Am 11. Mai 1981 war Uraufführung in London. Es wurde bis 2002 im New London Theatre gespielt. Auch am Broadway in New York und Wien tanzten die singenden Katzen viele Jahre auf der Bühne. In Düsseldorf gab es 2004 das große Schnurren und Fauchen.