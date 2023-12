Tanzhaus NRW Annie Ernauxs „Jahre“ als Solo getanzt

Das Stück „Die Jahre“, das am Freitagabend im Tanzhaus NRW Ur-Aufführung hatte, lehnt sich an die autobiografischen Skizzen Annie Ernauxs an. Die Schriftstellerin hatte ihre Memoiren alles andere als klassisch angelegt. Zu viel gab es in „Die Jahre“ zu reflektieren und in Bezug zu anderen Leben zu stellen. So näherte sie sich ihrem Projekt über Fotografien und Videoaufnahmen, Schlüsselmomente aus dem kollektiven Gedächtnis ihrer französischen Landsleute, Liedtexten und Werbe-Slogans.