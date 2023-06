Taiko-Kunst in Düsseldorf Yamato bringt die Rheinoper zum Beben

Masa Ogawa (57) gründete vor 30 Jahren in der damaligen Präfektur Nara „Yamato – The Drummers of Japan“. Seine Mutter hatte in einem Shinto-Schrein eine Trommel entdeckt und ihn dazu angeregt. Der Meister selbst tritt in dem Kräfte-zehrenden Spektakel nicht mehr auf, zwei bis drei Kilo pro Show büßt jeder Trommler dabei ein. Als Komponist und Produzent hält Ogawa aber noch alle Fäden in der Hand. Bei einem Gastspiel im Berliner Admiralspalast gewährten er und seine Truppe hinter den Kulissen spannende Einblicke in ihre Arbeit.