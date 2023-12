Düsseldorfer Künstlerin Cristiana Cott Negoescu „Kunst muss nicht hübsch, sondern politisch sein“

Cristiana Cott Negoescu ist Übersetzerin – und das nicht, weil die 32-Jährige neben ihrer Muttersprache Rumänisch auch Englisch und Deutsch perfekt beherrscht. Negoescu ist Künstlerin und in ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit ernsten politischen Themen. Ob Migration, Frauenrechte oder Machtmissbrauch – alles das verarbeitet sie in performativen Installationen. „Ich versuche, auf Missstände aufmerksam zu machen, in dem ich sie in Kunst übersetze“, sagt sie. Kunst müsse in ihren Augen nicht hübsch, sondern politisch sein.