Autorenlesung mit Christoph Peters : Eine niederrheinische Jugend

Christoph Peters behandelt in seinem jüngsten Werk die Zeit seiner Jugend in den 1970er Jahren. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Autor Christoph Peters las im Hauptmann-Haus aus seinem „Dorfroman“. Vor allem die Passagen über die Atomkraft-Proteste in den 1970er Jahren sprechen aus dem Leben des Schriftstellers.

Der 1966 geborene Schriftsteller Christoph Peters stammt vom Niederrhein. Genauer gesagt aus Hönnepel, einem Ortsteil von Kalkar mit weniger als 1000 Einwohnern. Anfang der siebziger Jahre gelangte die kleine Gemeinde zu großer medialer Wahrnehmung, als man dort mit den Bauarbeiten für ein Kernkraftwerk, einem „Schnellen Brüter“, begann. Wegen massiver Proteste ging dieser allerdings nie ans Netz. In seinem gerade erschienenen „Dorfroman“ lässt Peters jene Zeit wieder aufleben. Er tut dies in drei Erzählsträngen aus der Sicht eines Kindes, eines pubertierenden Heranwachsenden und eines Mannes, der nach Jahrzehnten in seinem Heimatdorf die Eltern besucht.

Im Hauptmann-Haus las Peters eine lange Episode aus der Sicht des Jugendlichen. Sie beginnt mit einer Niederrhein-Idylle, mit Schmetterlingsfang und Botanisiertrommel. Und mit Zweifeln an dem, was bis dahin „gottgegeben“ schien: Die alles dominierende Rolle der Kirche mit der Bibel als Referenzbuch. Der heranwachsende Dorfbub ist neugierig auf die vielen jungen Leute, die aus allen Teilen der Republik und aus Holland zum Protest in seine Heimat gekommen sind. Dabei verliebt er sich hoffnungslos in deren attraktive Sprecherin Juliane.