Marketingleiter Kunstpalast und NRW-Forum : Fusion treibt die Digitalisierung voran

Düsseldorf Christian Hupertz, Marketingleiter des Kunstpalastes und des NRW-Forums, sieht die Strategie der beiden Häuser als zukunftsfähig. Digitale Rundgänge seien jedoch ein zweischneidiges Schwert.

Nach der Vereinigung mit dem NRW-Forum kümmert sich der Marketingchef auch um die benachbarte „wilde, junge Schwester“ des Kunstpalastes, die mit den Bereichen Pop-Art, Fotografie und digitale Kunst unter Leitung von Alain Bieber für ein eher unkonventionelles bis experimentelles Programm steht. Die beiden Häuser zusammenzuführen, aber jedem sein eigenes Profil zu erhalten, sei eine schöne Herausforderung. „Sie können sich gegenseitig befruchten“, sagt Hupertz. Dabei setzt er auf eine mit Leichtigkeit versehene Kultur-Kommunikation, wobei ihm seine Erfahrungen in der Werbewelt zugute kommen. „Die Inhalte mögen unterschiedlich sein, die Klammer aber ist das Marketing. Unverkrampft, gern mit frechen Akzenten und ohne Scheu, auch mal anzuecken.“ Das Zusammenspiel von Programm und Kommunikation habe den Kunstpalast in den vergangenen zwei Jahren in neue Sphären gehoben, sagt er. Ein Glück, denn das Haus stünde heutzutage nicht nur mit anderen Museen im Wettbewerb, sondern auch mit der reichhaltigen Palette an Freizeitaktivitäten in der Stadt und im Umland.