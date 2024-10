Lesung im Schumann-Saal Packende Momente mit Caroline Peters

Es ist mucksmäuschenstill, wenn die zermürbende Beziehung entblättert wird. Von Beginn an steht sie unter keinem guten Stern. Zwei Menschen lernen sich kennen, gehen miteinander aus, kommen sich aber nicht wirklich nahe. Die Frau, eine Lehrerin, wartet in ihrer kleinen Pension auf seine Besuche, schwärmt von seinen lustigen, leuchtenden Augen und malt sich aus, er würde sie bitten, ihn zu heiraten. Der Mann meldet sich nur sporadisch, verschwindet manchmal für Tage, sagt nie, wo er war. Bis er dann bekennt, nicht sie, sondern eine andere Frau zu lieben, schon lange, die sei aber verheiratet. Der Klassiker also? Sie verzehrt sich, er lässt sie zappeln? Doch so einfach ist die Geschichte nicht. Denn auch sie weiß nicht, ob sie ihn tatsächlich liebt, fürchtet sich gar vor körperlicher Annäherung. Aber: „Ein großes Vergnügen, zu denken, dass ein Mann in einen verliebt sei.“ Voneinander loskommen sie nicht. Er braucht sie genauso wie sie ihn.