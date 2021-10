Kultur in Düsseldorf : Bücherbummel auf der Kö findet wieder statt

Düsseldorf Lange mussten Bücherfreunde pandemiebedingt darauf verzichten, doch im Oktober findet nun wieder der berühmte Bücherbummel auf der Düsseldorfer Königsallee statt. Dazu gibt es ein Programm auf drei Bühnen.

Alte Schätze entdecken, die Wunschliste endlich abarbeiten oder nach nur der Hälfte der Stände nach Hause gehen müssen, weil die Taschen schon so voll sind: Was Buchliebhaber lange vermissten, ist in Düsseldorf bald wieder möglich. Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr und der Verschiebung in diesem Jahr vom Sommer auf den Herbst, kann vom 14. bis 17. Oktober wieder auf der Kö geschmökert werden. Buchhändler und Antiquariate bauen ihre Stände auf, dazu gibt es ein umfangreiches Programm. 55 Lesungen, sechs Bandauftritte sowie viele Vorstellungen mit Kleinkunst, Poetry Slam, Nachwuchsliteraten und Kindertheater runden das Angebot ab.

Zu Gast sein wird auch Düsseldorfs ehemaliger Oberbürgermeister Thomas Geisel , der aus seinem neuen Buch „Grenzgänger“ lesen wird. Er schreibt darin über seine Erfahrungen in den sechs Jahren als Oberbürgermeister mit allen Höhen und Tiefen des Jobs. Am Samstag, 16. Oktober, um 18 Uhr liest er aus seinem Buch auf der großen Bühne an der Kö/ Ecke Steinstraße. Nach der Lesung stellt er sich den Fragen des Publikums und wird sein Werk auch signieren.

Auch das Zakk als langjähriger Kooperationspartner des Bücherbummels wird in diesem Jahr wieder mit von der Partie sein. Auf der eigenen Bühne an der Ecke Kö/ Grünstraße werden Kleinkunst, Musik und Poetry Slam zu sehen sein. Auch die Eröffnung des Bücherbummels am Donnerstag, 14. Oktober, um 12 Uhr mit Oberbürgermeister Stephan Keller wird dort zelebriert werden. Außerdem werden dort auch die jüngsten Besucher fündig. Teil des Kinderprogramms werden unter anderem die Puppenspieler des Puppentheaters Wodo und Bauchkribbeln und der regelmäßig auf der Kö vertretene Vorlesepate Wolfgang „Krumi“ Krumnacke sein. „Aufgrund des späteren Termins konnten wir uns in diesem Jahr leider auch nicht mit der Jazz-Rally zusammentun, die ja sonst oft parallel stattfindet. Aber unser Rahmenprogramm hat ebenfalls eine Jazz-Band vorgesehen“, so Kron. So muss auch darauf niemand verzichten. Das Rahmenprogramm werde immer wichtiger. In den vergangenen Jahren habe man immer mehr darauf gesetzt, so Kron. Und trotzdem: Die eigentlichen Stars bleiben die Bücher. Rund 60 Stände werden Bibliophile und Leseratten glücklich machen.