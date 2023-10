Marionettentheater Düsseldorf in der Krise Augsburger Puppenkiste schreibt der Stadt Düsseldorf

Mut machten ihm allein die zahlreichen Unterstützer, die sich für den Erhalt der Bühne einsetzen, darunter auch die Kollegen von der Augsburger Puppenkiste. Liebhaber des Marionetten-Theaters wandten sich in persönlichen Schreiben an Miriam Koch, Düsseldorfs Beigeordnete für Kultur und Integration. Dazu sammelte der Freundeskreis nach jeder Vorstellung Unterschriften, 1694 kamen auf diese Weise zusammen. Monika Djajadisastra, die zweite Vorsitzende, übergab das stattliche Bündel nun an Anton Bachleitner, der es an Miriam Koch weiterreichen wird. Eine Marionette, der Erzähler aus Michael Endes „Der Lindwurm und der Schmetterling“, begleitete die Zeremonie, die mit so viel Hoffnung verbunden ist.