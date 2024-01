Forum Freies Theater Verena Billinger teilt sich mit

Im Wesentlichen aber geht es um den unterschiedlichen Aufbau dieser Performance. Sie beginnt mit einem langen Solo von Verena Billinger, die nach langer Zeit wieder selbst als Tänzerin auf der Bühne erscheint. Später übernehmen dann mit der Südkoreanerin Jungyun Bae, der Italienerin Camilla Fiumara und dem Letten Edvards Kurmins das szenische Geschehen. In dessen Mittelpunkt sollen grundsätzliche Fragen stehen: Was heißt es, ein einzelner Mensch in einem komplexen Gefüge von Beziehungen zu sein? Was haben wir gemeinsam? Und was können und wollen wir mitteilen? Wo aber versagt die Sprache?