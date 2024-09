Ausstellung am Tonhallenufer Kunst im Container

Die Erde und das Universum sinnvoll in einem Gemälde darstellen? Eine komplizierte Angelegenheit, der sich Barbara Elisabeth Meisner angenommen hat. In ihren Werken verarbeitet die 1998 mit dem Kunstförderpreis ausgezeichnete Düsseldorferin ihren Blick auf die Welt. In ihrer Arbeit „We Are All One“ verwebt sie freie Akzente mit auf Archetypen beruhenden Motiven.