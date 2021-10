Fotos von Bernd Obermann : Joseph Beuys so nah wie nie

Joseph Beuys 1984 daheim in Oberkassel. Foto: Bernd Obermann

Der Fotograf Bernd Obermann besuchte den Künstler 1984 in dessen privatem Atelier. Es entstanden intime Fotos, auf denen Beuys wirkt, als fühlte er sich alleine.

Wenn man Bernd Obermann fragt, wie es denn dazu kam, dass Beuys ihn so nah an sich heranließ, antwortet der 67-Jährige mit einem Schulterzucken: „Ich kam mit dem super klar.“ Obermann ist Fotograf, er stammt aus dem Ruhrgebiet, und 1984 besuchte er Joseph Beuys in dessen privatem Atelier am Drakeplatz in Düsseldorf. Der Künstler und ehemalige Professor der Kunstakademie ließ den Fotografen in seinen Alltag, er erlaubte ihm, ihn beim Leben zu beobachten. Obermann: „,Du kannst mich fotografieren, wie du willst’, hat er gesagt. ,Nur Posen mache ich nicht.’“

Es entstanden Bilder, auf denen der Künstler anders anmutet, als man ihn von den meisten Fotos kennt. Es wirkt, als spüre er die Anwesenheit des anderen gar nicht. „Da stimmte die Chemie“, sagt Obermann: „Ich fand seine Ideen gut. Das, was er vertreten hat. Der war schon ein bisschen weiter als die anderen damals.“

Obermann hat Werbefotograf bei Karstadt in Essen gelernt. Er arbeitete als Assistent des Modefotografen Bernd Brenken in Paris. Und 1972 gab ihm jemand den Tipp, doch mal zur Kunstakademie zu fahren. Der geschasste Professor Joseph Beuys würde dort noch einmal auftauchen, hieß es: „Ich stand nicht in Schockstarre vor ihm, und ich glaube, das fand er gut.“ Der Moment war so etwas wie die Brücke zum späteren, persönlicheren Fototermin.

Überall, wo in den 1970er- bis 90er-Jahren auf der Welt etwas passierte, machte Bernd Obermann Fotos. Er fotografierte in Afghanistan, Sarajevo und Somalia. Er arbeitete für „Stern“, „New York Times“, „Mare“, „Esquire“ und „Quick“. Und 1996 ging er nach einer Trennung nach New York. Er war sich zunächst nicht sicher, ob er bleiben solle. Deshalb lud er seine Tochter ein. Als er sie vom Flughafen abholte, gab er dem Taxifahrer ein Extra-Trinkgeld und bat ihn, die schönste Route zu wählen. Als Vater und Tochter aus dem Autofenster die Sonne über der Freiheitsstatue untergehen sahen, sagte das Mädchen: „Papa, mach dat mal.“ In den folgenden Jahren verbrachte es jede Schulferien in New York. Obermann blieb 15 Jahre. Vor zehn Jahren kehrte er zurück nach Deutschland. Heute lebt er in Düsseldorf.

Zwei Stunden verbrachte Obermann daheim bei Joseph Beuys. „Der fand das schön“, sagt Obermann, „ein Tänzchen haben wir gemacht.“ Obermann fotografierte Beuys vor seinem Kühlschrank und im Zettelchaos des Schreibtischs: „Manchmal ging er ans Telefon, auch das habe ich fotografiert.“ Zwei Filme waren am Ende voll.