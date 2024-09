Ausstellung „Superheroes“ ab Freitag Das Batmobil parkt jetzt im NRW-Forum

Einsteigen kann man in diesen Prototypen zwar nicht, aber er vermittelt schon einen guten Eindruck davon, wie das Original am Filmset ausgesehen hat. Zumal das stylische Design immer noch wenigstens entfernt an ein Auto erinnert. Am Montagvormittag kam das gute Stück im NRW-Forum an, wo es nun bis 11. Mai 2025 geparkt ist und die Herzen der Superhelden-Fans und Ausstellungsbesucher höher schlagen lassen wird.