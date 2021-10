Interview Barbara Schöneberger : „Ich biete ja reichlich Angriffsfläche“

Barbara Schöneberger tourt derzeit mit „Alles Gute und so weiter“. Foto: Benno Kraehahn

Düsseldorf Geplant war das Konzert von Barbara Schöneberger für November 2020. Doch dann kam der Lockdown. Am Freitag tritt die Entertainerin nun mit „Alles Gute und so weiter“ in der Tonhalle auf. Hier plaudert sie über ihre Lust auf die Bühne, ihr Publikum – und ihre Verbindung zu Düsseldorf. Für das RP-Interview klingelte das Telefon eine Minute vor der vereinbarten Zeit.

Frau Schöneberger, Sie sind ja überpünktlich!

Barbara Schöneberger Das war nicht schwer, es sitzt jemand neben mir, der das überwacht.

Info Konzertprogramm in der Tonhalle am Freitag In Düsseldorf Mit ihrem neuen Konzertprogramm „Alles Gute und so weiter“ gastiert Barbara Schöneberger mit ihrer Band am kommenden Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Mendelssohn-Saal der Tonhalle. Tickets: Hotline 01806-570070, www.eventim.de Zur Person Die Entertainerin und Sängerin (47) wurde als Moderatorin von TV-Shows und Gastgeberin der NDR-Talkshow bekannt. Barbara Schöneberger hat ihr eigenes Magazin („Barbara“), ihren eigenen Radio-Podcast und übernimmt demnächst von Guido Cantz die Samstagsabend-Show „Verstehen Sie Spaß?“ Die gebürtige Münchnerin lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Was haben Sie heute schon gemacht?

Schöneberger Noch gar nicht so viel. Ich bin auf Tour, tagsüber eine schrecklich unproduktive Zeit. Morgens habe ich meine Eltern verabschiedet, die aus München zu meinem Konzert nach Stuttgart gekommen sind. Nach dem Frühstück saß ich im Auto. Vier Stunden Fahrt bis Weimar, wo ich gleich auftrete.

Die Entertainerin und ihre Band. Über das schwarz-goldene Kleid von Barbara Schöneberger wurde gelästert: Es erinnere an eine Rettungsdecke. Foto: Kick-Media

Sie mussten nicht selber steuern, womit waren Sie unterwegs beschäftigt?

Schöneberger Mit Instagram. Ich konnte in Ruhe vor mich hinbröseln, ohne schlechtes Gewissen wegen der Kinder, das ich zu Hause dann immer habe. Sogar für ein ganzes Buch hat es noch gereicht, „Der Junge mit den schwarzen Haaren“.

Ihre stramme Tour-Woche führt Sie von Weimar nach Düsseldorf. Wie gut kennen Sie die Stadt?

Schöneberger Ganz gut eigentlich. Hier wohnt entfernte Verwandtschaft, ich komme öfter her. Seitdem ich das Bistro „Olio“ kennengelernt habe, bin ich ganz dafür eingenommen. Bei Konzerten schaffe ich es aber meist nur auf den letzten Drücker.

Hat sich das Programm im Wartestand verändert?

Schöneberger Da ich es vorher nicht ausprobieren konnte, ist es ganz frisch. Nur ein bisschen Corona ist noch eingeflossen. Ich singe Lieder von mir und anderen und ein paar lustige Medleys. Zwischendurch erzähle ich wahnsinnig viel. Ich erzähle genau so viel, wie ich singe. Es ist toll, wieder auf der Bühne zu stehen. Mir hat der Applaus so sehr gefehlt.

Wie bitte? Sie moderieren große Shows, sind ständig im Fernsehen. Reicht Ihnen dieser Applaus nicht?

Schöneberger Es ist ein großer Unterschied, ob ich den Leuten am Bildschirm vorgesetzt werde oder ob sie sich für mich entscheiden und eine Karte kaufen. In die Konzerte kommen sie meinetwegen, da schlägt einem eine besondere Wärme entgegen. Ich will auch wissen, wer meine Fans sind. Das erfahre ich weder durch mein Magazin „Barbara“ noch durch meinen Radio-Podcast oder TV-Shows.

Wie begegnen Ihnen die Menschen?

Schöneberger Mit einer Mischung aus Neugier und Distanz. Als ob manche noch denken, dass man nach einem Auftritt in ein goldenes Auto steigt, die Füße massiert bekommt und ins Bett getragen wird. Dabei rede ich wirklich gern mit den Leuten. Die meisten wollen nur ein Foto mit mir, viel lieber würde ich mich mit ihnen unterhalten.

Dabei wirken Sie doch so bodenständig, nahbar und vertraut, als würde man eine Freundin treffen.

Schöneberger Gut so. Ich will auf keinen Fall jemand von einem anderen Planeten sein. Dass ich anders lebe als die meisten Menschen, ist mir natürlich bewusst, aber ich halte das so klein wie möglich. Niemand bekommt meine Familie öffentlich zu Gesicht. Wenn jemand alles von sich preisgibt und ständig private Fotos postet, ähnelt das – meiner Meinung nach – einem Akt der Verzweiflung.

Ihre Karriere hat sich Stein auf Stein solide aufgebaut. Alles wirkt mühelos und leicht.

Schöneberger Es läuft tatsächlich fast erschreckend gut in den letzten Jahren. Wäre es schlechter, würde ich es vielleicht kaum registrieren, weil mein Fokus woanders liegt. Ich bin immer noch hauptsächlich Hausfrau und Mutter.

Das betonen Sie oft. Beobachtet man Ihre vielen Aktivitäten, mag man’s kaum glauben.

Schöneberger Wenn man wie ich mit den richtigen Leuten arbeitet und starke Partner hat, ist es machbar. Auf meine Moderationen muss ich mich nicht groß vorbereiten, ich gehe hin und lege los. Über die Gäste in der NDR-Talkshow informiere ich mich auf dem Weg von Berlin nach Hamburg.

Ihre Entspanntheit wirkt echt. Flippen Sie auch mal aus?

Schöneberger Beruflich überhaupt nicht. Da muss ich eher aufpassen, dass ich nicht augenrollend zynisch werde. Privat oder mit den Kindern kann es vorkommen, wie bei allen normalen Menschen.

Und was ist mit Kritik?

Schöneberger Weder Lob noch Tadel nehme ich besonders wichtig. Aber wenn schon, dann lieber Verrisse, die sind spannender. Ich biete ja reichlich Angriffsfläche, wie es eben ist, wenn man bekannter wird. Die einen mögen einen halt, die anderen nicht.

Manchmal wird über Ihre Garderobe gelästert. Erst kürzlich wieder über das schwarz-goldene Kleid, das Sie bei Ihren Konzerten tragen. Das schimmernde Gold wurde mit einer Rettungsdecke bei Unfällen verglichen.

Schöneberger Oh, da gibt es sogar ein noch auffälligeres Kleid! Meine Sachen sind gewagt, der Streit darüber gewollt. Damit spiele ich. Ich schlage voll auf die Pauke, so lange wie möglich.

Ihr jüngster Coup ist die Übernahme von „Verstehen Sie Spaß?“ Sind das auch Kindheits-Erinnerungen?