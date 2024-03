RP-Scouts über „True Crime“ „Mir kam zu wenig Ballett vor“

Alissa Steinseifer, Business Development im FFT: „Diesmal war ich ein bisschen enttäuscht, mir kam zu wenig Ballett vor. Mit ‚Chalk‘ begann der Abend noch tänzerisch. ‚The Bystanders‘ empfand ich durch die vielen Stimmen, die aus allen Richtungen kamen, sich überlagerten und flüsterten, als anstrengend. Man will doch verstehen, was gerade passiert, das gelang mir nicht. Die ‚Non-Fiction Etudes‘ waren mit Choreografie, Kostümen und Licht sehr schön. Aber insgesamt war das dreiteilige Ballett nicht so entspannend wie erhofft.“