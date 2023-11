Ausstellung im Keramik-Museum Zu Tisch — wie einst die Bürger speisten

Der Kupferstich eines Hochzeitsbanketts von 1719 zeigt, wie aufwendig in Dresdens Türkischem Palais gefeiert wurde. Auf jeden Gast kam mindestens ein Diener. Der Kolonialismus stand in voller Blüte, daher waren „Mohrendiener“ sehr begehrt. Die Kuratorin erinnert an die damaligen Gepflogenheiten: „Alle begehrlichen Güter wie Zucker, Tee, Seide und Porzellan kamen aus Übersee. Sie mussten über riesige Entfernungen herangeschafft werden. Für den Transport sorgten allein die Bürger, was ihnen eine gewisse Machtposition garantierte.“