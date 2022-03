Mithu Sanyal im Gespräch mit Sasha Salzmann : „Erschreckende Unwissenheit über die Ukraine“

Düsseldorf Mithu Sanyal talkt in der neuen Reihe „The Future of …“ über aktuelle Themen und Zukunftsperspektiven. Ihr erster Gast: die Autorin Sasha Marianna Salzmann, die für ihr neues Buch ausgerechnet ukrainische Frauen aus der Sowjetzeit befragt hat.

Schnell war klar: Die ursprünglich geplante Unterhaltung über das Konstrukt Familie und das Familienleben mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie würde eine andere Wendung nehmen. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine standen am Sonntagmittag im Mittelpunkt des Talks, der politisch wurde, dabei aber auf einer emotionalen, persönlicher Ebene blieb. Das lag zum einen daran, dass Salzmann familiäre Wurzeln in der Urkaine hat. Zum anderen berührt ihr zweiter Roman „Im Menschen muss es herrlich sein“ die aktuellen Ereignisse. Salzmann erzählt eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund der späten Sowjetzeit. Die starken Frauenfiguren im Buch basieren auf Interviews, die sie auf einer Recherchereise durch die Ukraine geführt hat.

Es sei gar nicht so einfach gewesen, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, die sich an die Zeit erinnerten, als ihr Land Teil der Sowjetunion war. „Viele von ihnen glaubten, sie hätten nichts zu erzählen“, sagte die Autorin, die glaubt, den Grund dafür zu kennen: „Die Frauen sind es nicht gewohnt, dass man ihnen zuhört.“ Doch Salzmann hörte ihnen zu, nahm sich Zeit und plötzlich sprudelten sie hervor, die Erinnerungen an eine dunkle Zeit, die das, was gerade passiert, in einem noch anderen Licht erscheinen lässt. „Die Menschen in der Ukraine sind traumatisiert, weil sie das einzige Land in Europa sind, das zweimal einen Kolonialisierungsversuch erlebt hat“, sagte Salzmann. Im Verlauf des Vormittags berichtete die Autorin davon, dass es 1932/33 durch Stalin eine als „Holodomor“ (ukrainisch für „Tötung durch Hunger“) bezeichnete systematische Aushungerung der Bevölkerung gegeben habe, der schätzungsweise bis zu sieben Millionen Menschen zum Opfer fielen. Seit ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion, 1991, bemühe sich die Ukraine um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord.