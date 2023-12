Ausstellung im Heine-Haus Einblicke in Wolf Erlbruchs Atelier

Vor einem Jahr starb der Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch in seiner Heimatstadt Wuppertal. Er wurde 74 alt. Zur Erinnerung an den kreativen Schöpfer zahlreicher Kinderbücher zeigt das Heine-Haus bis 12. Januar eine Ausstellung mit Atelierfotos des Künstlers. Eröffnet wurde sie genau ein Jahr nach seinem Tod in Anwesenheit der Witwe und zahlreicher Freunde.