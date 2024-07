Drei Wochen lang Programm Asphalt-Festival an drei Orten in Düsseldorf gestartet

04.07.2024 , 08:24 Uhr

Dionysos lässt grüßen - mit Schauspieler Peter Trabner am 17. und 18. Juli im 34Ost. Foto: Christiane Gundlach

Der Sommer der Künste geht wieder los: In dieser Woche hat das 12. Asphalt-Festival begonnen. Bis 21. Juli sind an drei Spielorten in der Stadt internationale Theaterproduktionen aus Belgien, Portugal, Serbien, Tschechien und dem Iran zu sehen. Außerdem stehen Uraufführungen von Ensembles und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum, ein vielfältiges Programm mit Konzerten aus dem Spektrum von R’n’B, Soul, Pop und Folk über Jazz bis Rap sowie Lesungen und Reden auf dem Plan. Die Spielorte sind das D’haus Central am Hauptbahnhof, das 34Ost an der Oststraße im ehemaligen Conrad Electronic und die Seebühne am Schwanenspiegel. In dem Stück „Aurora Negra“ erzählen drei junge Frauen von ihrem Leben als schwarze Künstlerinnen in Europa, ihren Wünschen und täglichen Kämpfen. Die iranische Regisseurin Parnia Sharms und ihre Spielerinnen aus Teheran zeichnen mit „Ist“ ein Porträt, das die stille Wirkungsweise von Macht und Kontrolle in einem Überwachungsstaat vor Augen führt und die Choreografin Mette Ingvartsen zeigt ihre Performance „Skatepark“, die von der Sehnsucht nach Gemeinschaft und ungebändigter Energie handelt. Die französisch-israelische Star-Soziologin Eva Illouz diskutiert in der Eröffnungsrede die internationalen Reaktionen von Teilen der Kunstwelt auf den 7. Oktober 2023 und hinterfragt, was diese über die Beziehungen zwischen Künstlern, Kritik und Demokratie aussagen. Außerdem ist mit Juri Andruchowytsch ein wichtiger ukrainischer Autor als Festivalredner zu Gast und sein international erfolgreicher Roman „Moscoviáda“ in einer Inszenierung des Regisseurs Dušan David Pařízek mit dem Theater Divadlo X10 aus Prag zu erleben. Star-Schauspieler Devid Striesow widmet sich in einer Lesung Texten von David Foster Wallace, die österreichische Kult-Autorin Stefanie Sargnagel liest aus ihrem neuen Roman „Iowa“. Programm Das vollständige Programm ist online verfügbar unter www.asphalt-festival.de

(anbu)