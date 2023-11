Choreografin De Keersmaeker in Düsseldorf Eine getanzte Studie des Gehens

Nach und nach weiten einzelne Tanzende ihre Schritte kreisförmig aus. Aus der Formation schälen sich Solisten, bilden sich Duette oder Trios. Auf dem Bühnenboden finden sich die Linien und Kreise wieder, die von den Tanzenden wie Songlines der Aborigines abgelaufen werden. Ein Stilmittel, das De Keersmaeker häufig verwendet. Das Ensemble setzt durch seine Kleidung Statements. Männer tragen Röcke und auf Shirts sind Sätze zu lesen wie: „There’s nothing I can do“, „I’ll break my staff“ oder „I cried to dream again“.