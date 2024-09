NRW-Kulturministerin Brandes kommt an die Erkrather Straße 100.000 Euro Förderung fürs Tanzhaus

Am Montag, 30. September, wird Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, den Förderbescheid offiziell an Intendantin Ingrida Gerbutavičiūtė im Tanzhaus überreichen. Das Geld soll für die Erweiterung inklusiver Kursangebote der Akademie wie etwa das Tango-Café für Menschen mit Parkinson eingesetzt werden. Dem Tanzhaus dürfte das Geld aus dem Fördertopf sehr willkommen sein, denn seit diesem Sommer ist klar, dass Kostenpflichtiger Inhalt der Bund die Fördermittel für das Bündnis Internationaler Produktionshäuser als Sparmaßnahme streichen will. Davon wären in Düsseldorf das Forum Freies Theater (FFT) und das Tanzhaus betroffen.