Julia Stoschek Collection Traumwandeln zwischen transparenten Mauern

Theodoulos Polyviou, geboren 1989, hat mitunter undurchdringbare schwarz-weiße Räume und Fahrten durch diese aneinandergereiht, was mit einem Architekturwettbewerb in Zypern zu tun hat, der tatsächlich in den 1950er-Jahren stattgefunden haben soll und einen Neubau des Palastes für den Erzbischof von Zypern aufrief. Dem in Zusammenarbeit mit dem Architekten Loukis Menelaou entstandenen Video „A Palace in Exile“ gehen langjährige Forschungsarbeiten voraus.