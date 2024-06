„Don Quixote“ im Jungen Schauspiel Der Ritter von der traurigen Gestalt als Puppenspiel

In wenigen Wochen wird Leon Schamlott den Studiengang „Zeitgenössische Puppenspielkunst“ an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin abschließen. Schon seit dieser Saison gehört er zum Ensemble am Jungen Schauspiel. Er wirkte bei „K wie Kafka“ und im Familienstück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ mit, ist derzeit in „Spielverderber“ und in Liesbeth Coltofs viel gerühmter Inszenierung „Das Pommes Paradies“ zu sehen, wo er unter etlichen Rollen besonders als „Brokkoli“ begeistert.