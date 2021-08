Neues Festival : TG Mauss spielt bei der Soundart Convention

Das Klangkunst-Festival bietet Raum für elektronische Musik zwischen tanzbar und experimentell. Es findet am 3. und 4. September im Weltkunstzimmer statt.

Im Weltkunstzimmer laufen bald die Drähte heiß. Abgedrehte Klänge in echter Do-It-Yourself Manier machen die „DIY-Synth & Soundart Convention 2021“ zu einem ausgefallenen Klangkunst-Event.

Das Do-It-Yourself Festival bietet eine große Bandbreite innovativer Künstler, die vor allem eines verbindet: Der Drang, neue Dinge auszuprobieren und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Über zwei Tage hinweg, am 3. und 4. September, bietet das Weltkunstzimmer ausreichend Raum für DJs, Klangkünstler und ihre Performances sowie mehrere Workshops. Partizipation ist erwünscht: So sind Helfer, die beim Auf- und Abbau unterstützen wollen, gern gesehen. Auch eine künstlerische Teilnahme steht nach erfolgter Absprache frei. Hierfür kann man sich auf der Website des Weltkunstzimmers bewerben.

Das Line-Up verspricht ausgefallene Konzerte und Electronic-Sets. Am Freitag, 3. September, geht es experimentell zu: Eröffnen werden Monophob aus Frankfurt um 18.30 Uhr. Ihre Synthie-Klänge sind geprägt von virtuosem Zusammenspiel von Samples, Fieldrecordings und allerhand ausgefallener Werkzeuge, mit denen man schräge Klänge in tanzbare Stücke einbetten kann. So fungiert mal ein 60er-Jahre-Telefon als Aufnahmegerät, mal ein namenloses akustisches Instrument mit Kontaktmikrofonen, Marke Eigenbau.