Auftritt im Mai Alle Infos zum Konzert von Dieter Bohlen in Düsseldorf

Konzert sind noch in folgenden Städten geplant: 25. April Dortmund - 29. April Magdeburg - 30. April Erfurt - 4. Mai Regensburg - 5. Mai Dresden - 6. Mai Rostock - 7. Mai Köln. Am 30. Juli findet ein Konzert unter dem Titel „Dieter Bohlen - Live“ in Ludwigsburg statt, am 18. August eines mit dem Namen „Dieter Bohlen - Live mit Band“ in Bergen auf Rügen.