Berühmte Kunstaktion der 7000 Eichen wird fortgesetzt : Die wundersame Vermehrung von Beuys-Eichen

Der Künstler Joseph Beuys (1921-1986) bei seiner Kunstaktion der 7000 Eichen. Foto: Kunstsammlung NRW Foto: Kunstsammlung NRW

Düsseldorf Eva Beuys (88) sieht die Pflanzaktion mit gemischten Gefühlen. Im Innenhof der Bonner Bundeskunsthalle steht seit einem Monat eine junge Beuys-Eiche, eine weitere soll im Malkastenpark folgen.

Berühmt sind die 7000 Eichen mit den Basaltstelen von Joseph Beuys für Kassel. Nur: Sie werden immer mehr. In der Bonner Bundeskunsthalle steht seit einem Monat eine hohe, junge Beuys-Eiche im Innenhof mit einem Stein aus dem Reserve-Lager der Stadt Kassel. In Düsseldorf hat der Künstler Karl-Heinz Rummeny das Geld für die erste Beuys-Eiche im Malkastenpark schon zusammen. Hat das noch etwas mit Beuys zu tun? Vor allem: Was sagt Eva Beuys dazu?

Die Witwe – mit 88 Jahren noch immer ein Fels in der Brandung, wenn es um den Mann ihres Lebens geht – bedient kaum noch das Telefon. Für uns tat sie es. Wir wollten wissen, was sie von der Vermehrung der Beuys-Eichen hält. Sie reagiert zunächst diplomatisch: „Ich finde es gut, wenn Bäume gepflanzt werden. Aber welcher Stein steht vor dem Baum? Welche Beschriftung ist es? Ich will das Bäume-Pflanzen nicht generell verhindern, aber es wird manchmal in der Welt sehr freizügig gehandhabt.“

Info Die Aktion kostete 2,2 Millionen Euro Die Aktion Unter dem Titel „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ ließ Beuys 1982 zum Start der Documenta 7 in Kassel 7000 Basaltstelen auf dem Friedrichsplatz abladen. Im März 1982 pflanzte er die erste Eiche neben der ihr zugehörigen Basaltstele. Interpretation Jedes „Monument“ enthält einen Baum, der lebt und sich verändert, und einen kristallinen, in Form, Masse, Größe und Gewicht unveränderten Basaltblock. Beuys sah die 7000 Eichen als „Rückbesinnung zur alten Organisationsstruktur“ der Baumalleen, die der Straßenerweiterung zum Opfer gefallen waren. Finanzierung Die Aktion verschlang 2,2 Millionen Euro. Das Spendenaufkommen von 255 Euro (500 Mark) pro Baum und Stein reichte nicht aus. Daraufhin schmolz Beuys die Kopie der Zarenkrone in einen kleinen Friedenshasen und verkaufte ihn für 397.000 Euro an den Sammler Joseph W. Fröhlich. Eine Whisky-Reklame brachte ihm weitere 400.000 Mark ein.

Wir haken nach: „Wenn jetzt im Malkasten ein Baum mit Stein geplant wird, hat das noch etwas mit den 7000 Eichen von Beuys zu tun?“ Diesmal ist die Antwort glasklar: „Nein, eigentlich nicht. Das ist natürlich eine Imitation, wenn zur Eiche auch noch ein Stein kommt.“ Sie zögert einen Moment, dann fügt sie hinzu: „Beuys wollte ja, dass Bäume weiter gepflanzt werden. Aber sie gehören nicht direkt und unmittelbar zu den 7000 Eichen.“

Nun ist Johanna Adam aus der Bundeskunsthalle ganz stolz auf ihre Beuys-Eiche. Sie arbeitete von 2009 bis 2013 am Fridericianum in Kassel und bekam aus dem dortigen Depot eine Ersatz-Stele. Im Gespräch freut sie sich: „Unsere Eiche bleibt, wenn die Ausstellung Beuys-Lehmbruck längst verschwunden ist. Wir haben ja keine eigene Sammlung.“ Die Kuratorin erklärt, wie sie den Baum im großen Kübel über dem Dach der Depot-Räume mit Erde bedeckt habe. Die Stele sei ein Drittel größer als das, was man sieht, denn auch sie stecke in Erde.

Die neue Eiche mit Basaltstele aus Kassel im Innenhof der Bundeskunsthalle, die Stele als Dauerleihgabe der Stadt Kassel Foto: Bastian Geza Aschoff, 2021 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland/BASTIAN_GEZA_ASCHOFF_0172-694286

Die Erlaubnis holte sie sich vom Nachlass-Verwalter Thaddaeus Ropac, um die Witwe nicht zu belästigen. Hierzu Eva Beuys: „Ich hätte spontan vorgeschlagen, aus dem Siebengebirge einen Basaltstein zu holen, das gehört ja schließlich zu Bonn. Es holt sich leider schon der eine oder andere einen Stein aus der Reserve, das geht eigentlich nicht. Ich empfehle heimische Steine, schon deshalb, damit sie sich von der Gesamtskulptur 7000 Eichen absetzen. Das Projekt in Kassel ist eine Gesamtplanung, das sind keine einzelnen Bäume.“

Der Kauf der Eichen macht kein Problem, sie kommen aus Baumschulen. Schwieriger ist das Besorgen von Basaltstelen, denn der Steinbruch bei Kassel ist geschlossen. Ob Imitation oder nicht, für Rummeny steht fest: „Die Beuys-Eiche kommt.“ Kämpferisch fügt er hinzu: „Man soll Beuys nicht nur ausstellen und feiern, sondern auch seine Ideen umsetzen. Er hat schon vor 40 Jahren die Umweltprobleme erkannt. Ich sehe die Baumpflanzung nicht als Teil der 7000 Eichen, sondern als Fortführung seiner Ideen in die Gegenwart. Er hat ja selbst mit dem Pflanzen nie aufgehört. Die Eiche ist ein Geschenk an Beuys und an uns alle.“ Rummeny holte sich das Plazet von Eva Beuys. „Wenn es Ihnen Freude macht, dann können Sie es machen“, soll sie gesagt haben. Woher er die Basaltstele nimmt, wisse er noch nicht.