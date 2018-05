Düsseldorf: Die Wachsmalerin

Düsseldorf Sybille Pattscheck sendet mit ihren Farbbilderkästen Signale der Sinnlichkeit. Sie ist auf dem Sprung zur großen Karriere.

Preise In zahlreichen Solo- und Gruppenausstellungen war Pattschecks vom Licht gespeiste Malerei zu sehen. Erworben wurde sie von Maria Engels für die Kunstsammlung NRW in der Reichsabtei Kornelimünster. Zuletzt erhielt Pattscheck den Kunstpreis der Künstler in der "Großen".

Vita Sybille Pattscheck, 1958 in Wesel geboren, war von 1980 bis 1986 Meisterschülerin bei Ulrich Erben an der Kunstakademie Münster. Sie lebt und arbeitet in Köln und Pulheim.

Strelow wurde neugierig und schaute sich in der Großen Kunstausstellung im Kunstpalast um, anlässlich derer Pattscheck in diesem Jahr der Kunstpreis verliehen wurde. Tatsächlich gefiel Strelow, bei dem normalerweise Riesen wie Frank Stella oder Imi Knoebel ausgestellt werden, das Werk der gebürtigen Niederrheinerin. Er besuchte sie in ihrem Atelier, das in Pulheim liegt, und wenig später lud er sie zur Einzelausstellung an den Luegplatz. Es ist eine Einladung für junge Sammler geworden und für Liebhaber der Farbmalerei, Strelow ist kein Risiko eingegangen. Erstens sind die Bilder erschwinglich, zweitens unverwechselbar, drittens ist es die denkbar beste Nachfolgeausstellung für Ulrich Erben. Aus der Ferne nehmen die nur monochrom scheinenden Gemälde in der Galerie Strelow die Sinne gefangen. Im Hautton oder himmelblau, beinahe schwarz oder rosafarben wie wohlduftende Macarons. Gar nicht monochrom sind sie, das sieht man aus der Nähe, die Anzahl der mitglänzenden Farben lässt sich schwer schätzen. Über die Augen geht der Reiz zum Gemüt, sanft getönt, in parallelen Pinselstrichen. Am delikatesten ist der Blick auf ein Bild von schräg-seitlich aus.