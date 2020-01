Künstlergruppe : „Urban Sketchers“ stellen ihre Skizzen im Rathaus aus

(desa) Einen Ort wahrhaftig zu dokumentieren, mit all seinen wichtigen und unwichtigen Facetten: Das steht im Manifest der „Urban Sketchers“, einer weltweiten Gemeinschaft von Künstlern, die vor Ort Städte und Dörfer zeichnen, in denen sie leben oder zu denen sie reisen.

20 Künstler haben ihre Werke zusammengetragen, insgesamt hängen 80 Arbeiten aus. Eine bunte Sammlung von Impressionen, die zeigt, wie unterschiedlich Menschen ein und denselben Ort wahrnehmen können. Und für welches Motiv sie sich letztendlich entscheiden: Manche Künstler konzentrieren sich auf die großen Wahrzeichen der Stadt wie zum Beispiel den Rheinturm oder den Medienhafen. Andere picken sich unbeachtete Orte heraus, so wie Norbert Krümmel. Der Architekt zeichnet am liebsten „Dinge, die verschwinden“ – leerstehende Gebäude, Briefkästen, Telefonzellen. „Alles, was in der Zukunft eventuell nicht mehr sein wird.“