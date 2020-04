Erstes Konzert in der Corona-Krise : Aus der Tonhalle: Die Symphoniker begrüßen den Mai

Düsseldorf Die Corona-Krise hat das Konzertleben überall zum Erliegen gebracht. Allmählich rühren sich die Orchester wieder – auch die Düsseldorfer Symphoniker. Sie geben in der Tonhalle ein Konzert in den Mai. Wie kann das funktionieren?

(RP) Nachdem der Proben- und Konzertbetrieb durch die Corona-Krise mehrere Wochen pausieren musste, gibt es wieder Live-Musik aus der Tonhalle: Am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr findet das Konzert in den Mai statt – das erste Live-Konzert im Stream. Die Tonhalle veranstaltet es mit der Deutschen Oper am Rhein. Obwohl die ursprünglich geplanten Sternzeichen-Konzerte am vergangenen Wochenende nicht stattfinden konnten, konzertieren Rheinopern-GMD Axel Kober und die Symphoniker nun doch gemeinsam – mit geändertem Programm, kleinerer Orchesterbesetzung und der Sopranistin Heidi Elisabeth Meier. Es gibt Werke von Grieg, Richard Strauss und Händel.