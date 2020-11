Gastbeitrag von Düsseldorfer Sopranistin : „Unter Corona gilt Singen als toxisch“

Düsseldorf Die in Düsseldorf lebende Sopranistin arbeitet freiberuflich. In der Pandemie hat sie keine Engagements mehr und fühlt sich „systemirrelevant“.

Als freiberufliche Konzertsängerin bin ich viel unterwegs gewesen, es ist ein Traum (wenn denn alles klappt), andere Menschen mit dem glücklich zu machen, was man selbst am meisten liebt. Musiker wird man aus Berufung, schon in ganz jungen Jahren stellt man sein Leben darauf ein. Niemand, den ich kenne, macht diesen Beruf wegen der Bezahlung, denn die reicht in den meisten Fällen gerade so zum Überleben. Aber man lebt seinen Traum, das ist doch die Hauptsache.