Manfred Trojahns neue Oper : Orpheus und Eurydike im ICE

Begegnung in der ersten Klasse: Szene mit Orpheus und Eurydike in der Amsterdamer Oper. Foto: Ruth Walz/DNO

Amsterdam Die Oper „Eurydike“ des Düsseldorfer Komponisten Manfred Trojahn wurde in Amsterdam uraufgeführt. Sonette von Rilke ergänzen das Libretto.

Und stimmt unfreiwillig ein in den Abend, der dem Mythos von Orpheus und Eurydike nachspürt, in dem letzte Fragen von Liebe und Tod und der Kraft der Kunst verhandelt werden. Manfred Trojahn, der in Düsseldorf lebende Komponist, zählt zu der kleinen Schar der Großmeister seiner Zunft, die nicht nur an großen Häusern gespielt werden, sondern auch den Weg ins schmale Repertoire der zeitgenössischen Opern finden (nur seltsamerweise nicht in seiner Heimatstadt). Trojahn setzt auf literarisch wuchtige Stoffe, vor gut zehn Jahren kam in Amsterdam sein „Orest“ heraus, ein dramatisch expressives Musiktheater mit riesigem Orchesterapparat.