„Die Neue“ im Theater an der Kö in Düsseldorf : Happy End mit Ratatouille

Amüsant: Im Theater an der Kö feiert Eric Assous’ Stück „Die Neue“ Premiere.

Bei der Premiere im Theater an der Kö weiß man anfangs nicht so recht, wo das Stück eigentlich hin will. Während der Familien-Zusammenführung kommt die Unterhaltung nur schleppend in Gang, und auch die Dialoge sind nicht ganz so spritzig. Es liegt eine unleidliche Spannung in der Luft, ohne dass sie sich entlädt. Als Rotger dann die Bombe platzen lässt, seine baldige Hochzeit und neue Vaterschaft ankündigt, brausen die Söhne auf. Yvonne reagiert nicht minder verletzt und kündigt zornig an, man werde sich künftig aus dem Weg gehen.