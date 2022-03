Komödie feiert Premiere und Umzug : Die doppelte Susi und andere Notfälle

"Das (perfekte) Desaster Dinner" in der Komödie Düsseldorf mit Stefan Gebelhoff, Raphaela Kiczka, Armin Riahi, Christian Miedreich (stehend v.l.), Rolf Berg (Regie), Verena Wüstkamp und Stafnie Winner (sitzend v.l.). Foto: Tanya Davidow/Komödie

Düsseldorf In der Komödie wurde nicht nur die Premiere von „Das (perfekte) Desaster Dinner“ gefeiert, sondern auch eine Überraschung: Das Haus hat eine neue Bleibe gefunden.

Als Detlef Parr vom Vorstand des Freundeskreises die wenigen Stufen zur Bühne hinaufsteigt, um das Publikum zur Premiere der Komödie zu begrüßen, ist es ausgerechnet Theaterchefin Verena Wüstkamp, die plötzlich auf die Bühne eilt und Parr mit einer guten Nachricht unterbricht: „Wir haben den Vertrag mit dem Capitol unterschrieben“, verkündet die Geschäftsführerin.

Monatelang suchte die Komödie nach einer neuen Bleibe, nachdem bekannt wurde, dass der Investor B&L an der Ecke Kreuz-/Steinstraße großräumig Gebäude abreißen und neuerrichten möchte. Nun ist ein neues Zuhause gefunden. Bis Ende Juni spielt das Ensemble noch im Theater an der Steinstraße, bevor es ins Capitol-Theater an der Erkrather Straße umzieht. Dort werden die Vorstellungen im kleineren Saal, dem sogenannten Club, präsentiert.

info Die Produktion ist bis 14. Mai zu sehen Termine „Das (perfekte) Desaster Dinner“ wird bis zum 14. Mai in der Komödie aufgeführt. Neufassung Das Stück beruht auf dem Klassiker von Marc Camoletti „Madame, es ist angerichtet“. Die Neubearbeitung schrieb der österreichische Autors Michael Niavarani. Regie führt Rolf Berg. www.komoedie-steinstrasse.de

„Bis dahin kommen Sie aber bitte noch ganz oft hierher“, gibt Verena Wüstkamp dem Publikum noch mit, bevor sie so eilig, wie sie auf der Bühne erschienen ist, auch wieder hinter dem Bühnenbild verschwindet. Denn im neuen Programm „Das (perfekte) Desaster Dinner“ steht die Theaterchefin erstmals seit der Übernahme der Komödie wieder selbst im Rampenlicht.

So durcheinander wie die überraschende Begrüßung ist auch das Stück: Aus einer Geburtstagsparty mit Catering wird ein chaotischer Abend voller Missverständnisse und Verwechslungen. Schon beim ersten Erklärungsversuch zwischen Stefan und Robert verstrickt sich die Geschichte immer mehr. „Ich habe dich als Alibi eingeladen!“ – „Aber ich heiße Robert“ – „Ich habe dich als Alibi eingeladen für den Notfall. Und der Notfall ist eingetreten!“

„Das (perfekte) Desaster Dinner“ heißt das neue Programm, dass jetzt in der Komödie seine Premiere feiert. Der Name von Michael Niavaranis Neufassung des Klassikers „Madame, es ist angerichtet“ von Marc Camoletti ist jedoch irreführend, denn obwohl Thailändisch und Sahnetorte serviert wird, isst niemand auch nur einen Bissen. Lieber bedienen sich alle regelmäßig am kleinen Barschrank und verschütten nicht nur ein, sondern gleich mehrere Getränke. Gründe dafür gibt es genug.

Alles beginnt mit Stefan (Stefan Gebelhoff) und Jaqueline (Verena Wüstkamp), einem Ehepaar, dem man anmerkt, dass es schon länger verheiratet ist. In Sachen Liebe haben sich die beiden längst anderweitig umgesehen. Dumm nur, dass an dem Wochenende, an dem Stefan eigentlich mit seiner Geliebten (Stefanie Winner) deren 26. Geburtstag feiern wollte, Jaqueline nicht wie geplant ihre Mutter besucht. Dagegen entpuppt sich Robert (Armin Riahi), Stefans bester Freund, der für den Notfall als Alibi eingeladen war, ausgerechet als Jaquelines Affäre.

Völlig durcheinander gerät die Situation, als auch noch Köchin Susanne (Raphaela Kiczka) auftaucht, die sich mit der Geliebten Susanna auch noch den gleichen Spitznamen teilt: Susi. Stefan greift von einer Lüge zur nächsten, und die Ausreden, Verwechslungen und Missverständnisse verknoten sich so stark, dass am Ende niemand mehr weiß, wer mit „Bärchen“, „Schmusekater“, „Mausi-Maus“ und „Susi“ wirklich gemeint ist.

Die Szenen sind schnell und vollgeladen mit Dialogen, die sich hochschaukeln. „Deine Mutter ist krank? Du solltest sie bemuttern, betochtern, begraben“, sagt Stefan beispielsweise zu Jaqueline, als sie verkündet, nicht zur Mutter zur fahren. Währenddessen reden die Charaktere ohne Pause und immer aneinander vorbei.

Die Vergnügungsgarantie wird erfüllt. Das Publikum lacht, klatscht und hat Mitleid mit Robert, dem Leidtragenden in der Geschichte. „Es ist schön, endlich mal wieder etwas Lustiges zu sehen“, sagt ein Mann in der Pause. Und tatsächlich ist die zeitlose Komödie frei von der Schwere aktueller Themen. Die Dialoge und Witze sind dabei häufig zweideutig zu verstehen.

Charmant wird auch die Schwangerschaft von Darstellerin Stefanie Winner eingebaut. Bevor sie zum ersten Mal auftritt, wird erst noch klargestellt, dass Stefanie Winner zwar schwanger ist, jedoch nicht die Susi im Stück. „Als wir das Stück geplant haben, war sie eben noch nicht schwanger“, erklärt Stefan Gebelhoff. In diesem Dialog verschwimmen kurz auch die Linien zwischen Darstellern und Figuren. „Sonst denkt das Publikum noch, ich hätte sie geschwängert“, stellt die Figur Stefan klar. Das Publikum klatscht begeistert für diese ungewöhnliche Szene.