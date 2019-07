Kirchenkunst : Neues Licht für die alte Kapelle

Blick in die renovierte Kapelle der Uniklinik. Foto: UKD

Die Heilig-Geist-Kapelle in der Uniklinik ist renoviert. Jetzt gibt es eine Ausstellung.

Bei der Renovierung wurde viel umgekrempelt: Starre Holzreihen und eine wuchtige Inneneinrichtung, die teilweise noch aus der Gründerzeit stammte, machten einem luftigen Raumkonzept Platz. Nun erstrahlen die Wände in neuem Weiß, in den Ecken bieten vier Themenbereiche Möglichkeiten zum Innehalten, Stühle sorgen für eine offene Raumeinteilung. Kunst an den Wänden und farbige Akzente unterstreichen das neue Farbkonzept. Auch Konzerte sind nun möglich. Entworfen wurde das neue Konzept von Professor Thomas Kessler aus Bad Hönningen.