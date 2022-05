FFT in Düsseldorf : Unterwegs mit Rosa Luxemburg

Düsseldorf Die Performance-Gruppe Sliders aus Berlin sucht theaterinteressierte Mädchen und junge Frauen für einen Auftritt. Die Künstler wollen mit den Laiendarstellerinnen Texte erarbeiten und sie bei einer Bustour am 21. Mai aufführen.

Nein, sie sind nicht von einem anderen Stern, auch wenn sie aussehen wie aus dem Weltall gefallen mit ihren verspiegelten Visieren, knisternden Fahnen aus Silberfolie und ihren durchsichtigen Regenmänteln. Vielleicht würde Rosa Luxemburg ihre Freude an diesen jungen Frauen haben, die so abgeschirmt marschieren, patrouillieren und ihren Text „Ein Unkraut das bin ich“ skandieren. In Berlin sind sie im September so auf die Straße gegangen.