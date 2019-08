Bahnunterführung am Wehrhahn : Die Graffiti-Szene soll weiblicher werden

Künstler M05K hat vorwiegend mit Kolleginnen den Tunnel an der Wehrhahnbrücke zum Ausstellungsort gemacht.

Auch wenn keine Parität herrscht, so sind doch ein Drittel der Teilnehmenden weiblich. „Da viele dieser Künstlerinnen noch keine so große Beachtung finden, wollen wir mit dieser Ausstellung auch einen Anschub geben“, sagt M05K. Gestaltet wurden eigens für die Ausstellung die 40 Rundbögen des Bahntrogs. Mal sind es bunte Graffiti, mal grafische Zeichnungen oder auch an Comics erinnernde gemalte Geschichten. Schon am Eingang der Ausstellung prangt auf der gesamten Länge des Brückenpfeilers ein überdimensionierter Hinweis. „We are here“ steht da. Graffiti soll dort seinen Platz als Kunstform haben.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist sicherlich der Vortrag von Jörg Gerhartz am heutigen Samstag um 19 Uhr. Der Obdachlose Gerhartz lebte viereinhalb Jahre in dem Tunnel. Hier verbrachte er seine Zeit in fast vollständiger Dunkelheit und Einsamkeit, die nur nachts sehr selten von einigen Sprayern unterbrochen wurde. Bis er 2016 auf die Macher des Asphalt-Festivals traf, die den aufgelassenen Gang als Spielort für ein Stück inspizierten. So wurde er selbst Teil einer Theater-Performance. In „Düsseldorf Sous-Terrain“ spielte er in sieben Vorstellungen sich selbst, beantwortete Fragen zu seinem Schicksal. So bekam er viele Hilfsangebot und lebt nun nach zwölf Jahren auf der Straße und Tunnel wieder mit einem festen Dach über dem Kopf. „Jörg Gerhartz wird in seinem Vortrag vom Leben an diesem Ort schildern, ihn aber auch in einen künstlerischen Kontext setzen“, sagt der Organisator der Ausstellung.