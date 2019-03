Konzert im Zakk: Nordischer Biss – Die Goldenen Zitronen

Düsseldorf Die Band um den Sänger Schorch Kamerun trat in Düsseldorf auf.

Mit ihrem größten Hit „Das bisschen Totschlag“ eröffnen Die Goldenen Zitronen ihr Konzert im gut gefüllten Zakk. Der Song, veröffentlicht 1994 zur Hochzeit von Brandanschlägen auf Asylheime, ist wohl die beißendste Kritik an den damaligen Verhältnissen im gerade wiedervereinten Deutschland. „Nun wars amtlich, man hatte kollektiv böse geträumt. Und nicht schlimmer als anderswo übrigens“ singt Schorsch Kamerun auf die Melodie des Schlagers „Das bisschen Haushalt“. Was 1994 funktionierte – politische Missstände anprangern, aber auch der Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vorhalten – betreibt die Band auch heute noch. „Baut doch eine Mauer quer über‘s Meer. Tut nicht so verlogen, als fiel euch das schwer“ singt Schorsch Kamerun im Jahr 2019 rotzig rezitativ wie eh und je.

Doch diese Band kann neben politischen Statements, toller Bühnenshow und treibender Musik noch viel mehr. Sie verbindet auch an diesem Abend im Zakk die Politik immer wieder mit diesem für Hamburg und vor allem für Bands ihres Hauslabels Buback typischen Humor. Als zum Beispiel auch im zweiten Anlauf ein Song nicht klappen will, sagt Kamerun trocken: „Wir sind eigentlich eine gut eingespielte Hamburger Band.“ Die Lacher sind auf seiner Seite, wie noch öfter an diesem Abend. Denn eines kann diese Band wie wohl sonst keine in Deutschland: ätzende gesellschaftliche und politische Kritik mit wunderbar trockenem norddeutschen Sarkasmus verbinden. Clemens Henle