„Die Fledermaus“ an der Rheinoper : Kitsch mit Ironie umschifft

Regisseur Axel Köhler verlegt die Operette „Die Fledermaus“ nach Düsseldorf.

In „Die Fledermaus“ geht man wegen des Froschs. Das Faktotum am Arbeitsplatz von Gefängnisdirektor Frank darf in der Operette im 3. Akt nach Herzenslust extemporieren. Und da kriegen gewöhnlich die Reichen, Mächtigen und Schönen aus Stadt und Welt ihr Fett weg. In der Inszenierung von Axel Köhler fürs Opernhaus Düsseldorf darf Wolfgang Reinbacher aus dem Ensemble des Düsseldorer Schauspielhauses den Frosch geben. Er grantelt herzerweichend das Wienerlied „In der Kellergassen“, spricht diversen unappetitlichen Alkoholika zu und kalauert sich ein Viertelstündchen zur Gaudi des Publikums durch seinen Text: steht (mit beiden Füßen) in der Zeitung, hilft (aus Leibeskräften) dem Tee beim Ziehen. Dem Sitznachbarn stehen Tränen in den Augen.