Künstlergruppe Junges Rheinland : „Das Ey“ und die jungen Wilden

Mutter Ey Statue zum Freistellen. Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Kunsthändlerin Johanna Ey brachte zwischen den Weltkriegen Avantgarde-Künstler zusammen – und am Ende wieder auseinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Helene Pawlitzki Von Helene Pawlitzki Crossmedia-Redakteurin Autorendetails aufklappen Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion. zum Autorenprofil

Wo etwas entstehen soll, braucht es einen Nukleus, eine Keimzelle. Jeder Regentropfen braucht ein Staubkörnchen, an dem er sich kristallisieren kann. In den 1920er Jahren sammelte sich eine bemerkenswerte Gruppe Künstler in Düsseldorf – und ihr Staubkörnchen, ihr Nukleus war Johanna Ey, jene kräftig gebaute, energische Frau aus einfachen Verhältnissen; Mutter von zwölf Kindern, von denen acht überlebten; geschiedene Frau eines Braumeisters; überaus geschäftstüchtige Backwarenverkäuferin, Kaffeehauswirtin und schließlich Galeristin. Um sie bildete sich eine „faszinierende Gruppe totaler Individualisten“, wie Kay Heymer, Kurator des Kunstpalastes, im Katalog zur aktuellen Ausstellung zur Gruppe Junges Rheinland schreibt. Um „Mutter Ey“ versammelten sie sich – und sie war es auch, die die ohnehin streitbaren Geister so sehr gegeneinander aufbrachte, dass die Gruppe – formell gesehen – schnell wieder zerbracht.

Aber vielleicht hätte es auch nicht die schamlose Ungleichbehandlung durch Johanna Ey gebraucht für ein Zerwürfnis zwischen Gert Wollheim und Adolf Uzarski. Beide waren legendär in ihrer Radikalität und Diskussionfreude.

Info Das Junge Rheinland in der Landeshauptstadt Besondere Stadtführung Wo wirkten die Künstler des Jungen Rheinland in Düsseldorf? Das erfahren unsere Leser bei einer exklusiven Stadtführung mit Kunstpalast-Kurator Daniel Cremer am 3. Mai. Mitmachen und gewinnen Wir verlosen 10x2 Plätze bei der einmaligen Stadtführung. Wer unter 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist der 22. April 2019, 24 Uhr. Ausstellung Noch bis zum 2. Juni zeigt der Kunstpalast „Zu schön, um wahr zu sein - Das Junge Rheinland“ über die Künstlervereinigung, die Düsseldorf zur Avantgarde-Stadt machte. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr, Donnerstag 11–21 Uhr; an den Feiertagen (auch Ostermontag) ebenfalls 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Uzarski, eigentlicher Initiator des Künstlervereins Das Junge Rheinland, benutze seinen ironischen Witz, um der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Deutschlandweit bekannt wurde er mit seine Buch „Möppi – Die Memoiren eines Hundes“, in der ein Mops aus recht bodennaher Sicht das Düsseldorfer Stadtleben beschrieb. Otto Dix hat in gemalt, mit langen Fingern gestikulierend, er trägt einen dunklen Anzug, eine runde Brille, einen Bürstenhaarschnitt. In diesem Bild fühlte er sich besser getroffen als zwei Jahre später in „Abschied von Düsseldorf“ von Wollheim, seiner Nemesis. Da hockt ein Mops mit opulentem Kragen und hängender Zunge am unteren Bildrand. Eine Anspielung auf Möppi und Uzarski? So fasste dieser es jedenfalls auf. Sein Künstlerfreund Arthur Kaufmann hatte ihn soeben im Bild „Zeitgenossen“ verewigt, das die Gruppe um Mutter Ey zeigte. Uzarski zwang Kaufmann, ihn zu übermalen. Er wollte nicht mit Wollheim auf einem Gemäldte erscheinen.

Wollheim selbst, gebürtiger Sachse aus durchaus vermögendem Hause (sein Vater stellte Automaten her), kam 1919, im Gründungsjahr des Jungen Rheinland, nach Düsseldorf. Im März 1920 besuchte er mit Otto Pankok das erste Mal die Galerie von Johanna Ey. Der 25-Jährige mit dem wilden Schopf rotblonden Haars, der hohen Stirn mit Denkerfalten, dem auf Bildern stets depressiv verzogenem Mund hatte den Ersten Weltkrieg nach einem Bauchschuss nur knapp überlebt. Das hatte ihn zum radikalen Pazifisten gemacht.

Wollheim und Pankok präsentierten Johanna Ey ihre Arbeiten. Zu ihrem Erstaunen hängte die Galeristin die expressionistischen Werke direkt ins Schaufenster. „Die Wirkung war katastrophal“, erinnerte Ey sich später. „In Zeit von zehn Minuten konnte niemand mehr am Fenster vorbei, das Trottoir war versperrt. Ich hörte nur Lachen, Schimpfen, eine Menschenmenge, als ob jemand ermordet worden wäre.“ Schlecht fürs Geschäft kann das nicht gewesen. Ey erlaubte Pankok und Wollheim, das Fenster weiterhin zu bestücken. 1921 gründete Wollheim mit Otto Pankok die Gruppe „Das Ey“ – eine kurzlebige Verbindung. Bald schlossen sich die Künstler allesamt dem Jungen Rheinland an – und Wollheim macht Uzarski seine Führungsposition streitig.

Wollheim gehörte zu Johanna Eys Favoriten, genau wie Max Ernst und Otto Dix. Alle drei hielt sie für überragende Künstler. Dix, der gutaussehende Thüringer, der lange in Dresden gewirkt hatte, kam 1921 nach Düsseldorf. „Dix hatte vorher von sich ein Foto geschickt“, schrieb Johanna Ey, „ein freies, freches offenes Gesicht, das mir sehr gefiel. Alle Delikatessen und Liköre, die ich aufbringen konnte, standen zum Empfang bereit. Er kam auch bald mit fliegenden Capes, großem Hut und begrüßte mich mit Handkuss, für mich damals etwas sehr Außergewöhnliches.“ Ein Bett im Hinterzimmer ihrer Galerie reichte ihm aus. „Morgens packte er seinen Karton aus. Es kamen zum Vorschein: Lackschuhe, Parfüms, Haarhauben, alles für Schönheitspflege.“ Der Künstler-Dandy ließ sich von Mutter Ey die Hosen flicken, porträtierte einen Gönner, den Arzt Hans Koch, und verführte gleich noch dessen Frau. Sex und Krieg – auch Dix hatte den Krieg an der Front erlebt: Das waren seine künstlerischen Triebkräfte. In Düsseldorf wird es wohl mehr der Sex gewesen sein. Ein Zeichnung von sich in einem Gästebuch kommentierte er mit den Worten: „Hier bin ich 29 Jahre alt in Düsseldorf, der Stadt der vollbusigen Weiber.“

Der zweite große Star des Jungen Rheinlands, Max Ernst, ließ sich nie wirklich in Düsseldorf nieder. Doch auch er wuchs Mutter Ey ans Herz. Sie liebte „Dadamax“, den „schönen Gärtner“, wie er in Anspielung auf eins seiner wichtigsten Gemälde genannt wurde. „La belle jardinière“ war später von den Nationalsozialisten als „Entartete Kunst ausgestellt“ und vernichtet.