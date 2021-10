Benefizkonzert in der Tonhalle : Solche Töne erweichen auch den Barbier von Sevilla

Benefizkonzert in der Tonhalle

Die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff sang in der Tonhalle. Foto: DOR/Andreas Endermann/Daniel Senzek

Düsseldorf Die Düsseldorfer Jonges veranstalteten ein Benefizkonzert in der Tonhalle. Solistin dieser „italienischen Nacht“ war die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff.

Endlich konnte das mehrmals coronabedingt verschobene Benefizkonzert der Düsseldorfer Jonges in der sehr gut besuchten Tonhalle stattfinden – es erbrachte den stolzen Betrag von 40.000 Euro für die „Initiative Lebenshunger“, die von Essstörungen betroffene Menschen betreut. Darüber freuten sich nicht nur die anwesenden Vereinsmitglieder von „Lebenshunger“, sondern auch die Schirmherrin der Veranstaltung, Vera Geisel. Sie dankte allen, die an der Vorbereitung und Durchführung des festlichen Abends beteiligt waren. Dem schloss sich Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven an, und Landtagspräsident André Kuper lobte die vorbildliche Initiative.